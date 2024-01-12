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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için yeni iddia! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için yeni iddia!

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar için yeni bir transfer iddiası geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:14
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        Aboubakar için yeni iddia!
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        Brezilya basınında yer alan habere göre; Vincent Aboubakar, Corinthians'a önerildi.

        Haberde Brezilya ekibinin henüz oyuncu için kararını vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi.

        Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun da daha önce Kamerunlu yıldız ile ilgilendiği belirtiliyordu.

        31 yaşındaki Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalmıştı.

        DAHA ÖNCE OYNADIĞI TAKIMLAR

        Kariyerinde daha önce Valenciennes, Lorient, Porto, Al Nassr gibi takımların da formasını giyen Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

        OYUNCUNUN RAKAMLARI

        Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.

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