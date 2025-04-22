Beşiktaş'ta yabancı kiralıklarda son durum!

Beşiktaş, 8 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 10 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla Musrati'yi kiralamıştı. 2023-2024 sezonunun devre arasında 12 milyon Euro bedelle transfer edilen Musrati, Beşiktaş'ın rekor transferlerinden birisi oldu.