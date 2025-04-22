Beşiktaş'ta yabancı kiralıklarda son durum!
Beşiktaş'ta kiralık gönderilen yabancı isimlerin durumu yaz transfer dönemi öncesinde merakla takip ediliyor. İşte oyuncuların gösterdiği performanslar...
Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Kholood takımına kiraladığı Jackson Muleka, Suudi Ligi'nde 23 maçta 5 gol ve 4 asist üretti. 1 milyon Euro'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun, satın alma opisyonu ise takımı kümede kalmayı garantileyince devreye girecek.
Al-Kholood, Suudi Arabistan Ligi'nde 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Muleka'dan toplamda 2.5 milyon Euro kazanmış olacak.
Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş'a Standard Liege'den 2022'de 3.3 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Ara transfer döneminde Monaco'ya kiralık giden Musrati ise iyi başlasa da devamını getiremedi. Son oynanan Marsilya maçında oyuna girmeyen, Strasborug maçında ise kadroya alınmayan Musrati gözden düşmüş durumda.
Beşiktaş, 8 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 10 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla Musrati'yi kiralamıştı. 2023-2024 sezonunun devre arasında 12 milyon Euro bedelle transfer edilen Musrati, Beşiktaş'ın rekor transferlerinden birisi oldu.
Ancak bu sezon performansı gittikçe düşüşe geçen Musrati, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco satın alma opsiyonu ile kiralandı. Musrati'nin mevcut performansı ile Monaco'da kalması zor görünüyor.
2023'den Beşiktaş'a Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen Onana, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçen sezon devre arasında Marsilya'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a geri dönmüştü.
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiraladığı Jean Onana ise devre arasından bu yana 7 maçta görev aldı. 1.2 milyon Euro opsiyon ile kiralanan Onana için Beşiktaş yönetiminin umutlu bekleyişi sürüyor.