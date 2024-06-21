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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Yusuf Kabadayı harekatı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Yusuf Kabadayı harekatı!

        Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yerli oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Bayern Münih altyapısından çıkan Yusuf Kabadayı'yı transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:49
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        Beşiktaş'ta Yusuf Kabadayı harekatı!
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        Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba Almanya'da, yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ise Birleşik Amerika'da temaslarda bulunuyor.

        Almanya’da bulunan Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Avrupa Futbol Şampiyonasını takip ediyor.

        Gurbetçi futbolcularla da yakından ilgilenen Aybaba’nın özellikle Yusuf Kabadayı transferini noktalamak istediği öğrenildi.

        Bayern Münih altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyiyor.

        Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ise Amerika Birleşik Devletleri'nde, Copa America’yı yerinden takip ediyor.

        Turnuvadaki oyuncuları mercek altına alan Birleşik Amerikalı futbol adamı, transferde adı geçen isimler için kulüplerle görüşecek.

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