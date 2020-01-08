Transfer dönemini geçmişe göre sessiz geçiren Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Kocadağ, ismi siyah-beyazlılarla anılan eski oyuncuları Cenk Tosun ile ilgili "Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz" ifadelerini kullandı. Kocadağ, transfer çalışmalarını için ise "Çok fazla oyuncu almayacağız. İhtiyacımız 1-2 oyuncu. Bir forvet bir de kanat-forvet tarzı oyuncu için çalışma yapıyoruz. Hafta sonuna kadar sonuç almayı umuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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