Beşiktaş'tan F.Bahçeli yöneticiye sert tepki!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 94-76 yenildikleri ilk maçta hakem kararlarının sonuca etki ettiğini savundu.

Arseven, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşmadaki hakem yönetimini eleştiren Özkan Arseven, "Skandal yönetimiyle Beşiktaş'a ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz, artık haddini aştı. Hocamız, sahadaki 3 hakemin göremediği kararları challenge (3 kez) kullanarak yakaladı. Bunun karşılığında hakem, hocamızı atmıştır ve oyuna direkt olumsuz yönde katkısı olmuştur. Biz bunu Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle skandal kararlar veren bir hakem nasıl böyle bir maçta görevlendiriliyor? TBF'nin artık bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Yener Yılmaz'ın düdüğü asması yönünde karar almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Müsabakadaki hakem kararları nedeniyle haklarının yendiğini iddia eden Arseven, "Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle takımımız haksız yere mağlup olmuştur. Hiçbir zaman kollanma beklemiyoruz ve adalet istiyoruz. Adaletli yönetilen maçlarda neler yapabileceğimizi hepimiz görüyoruz. Hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.