Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara için yoğun mesai!

Beşiktaş’ta transfer arayışları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, özellikle savunmanın soluna öncelik veriyor.

Beşiktaş'ın bu bölge için gündemdeki isimlerden biri de Monaco forması giyen Kassoum Ouattara oldu.

Futbol Direktörü Önder Özen ve transfer komitesinin uzun süredir takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar başladı.

Yönetimin, Monaco kulübü ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Siyah beyazlılar, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bir hamle olarak görülen Ouattara transferini, uygun şartlarda sonuçlandırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Fransız ekibi, genç oyuncusu için 12 milyon Euro civarında bonservis talep ediyor. Beşiktaş yönetimi ise bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Kassoum Ouattara geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asist yaptı.

Beşiktaş, teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek transferini yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce tamamlamayı hedefliyor.