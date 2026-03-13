Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan MHK açıklaması! "Ferhat Gündoğdu'nun inandırıcılık sorunu var" - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan MHK açıklaması! "Ferhat Gündoğdu'nun inandırıcılık sorunu var"

        Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun inandırıcılığını kaybettiğini belirterek, "Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur. MHK Başkanı'nın neden olduğu bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu nezdinde de güven ve inandırıcılık sorununa neden teşkil etmektedir." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan MHK açıklaması!

        Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçtaki hakem yönetimine, VAR hakemlerine ve Merkez Hakem Kurulu’na tepkileri devam ediyor.

        Siyah-beyazlıların genel sekreteri Uğur Fora, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun göreve geldiğinden bu yana bir çok vaatte bulunduğunu, ancak bunların geldiğimiz noktada gerçekleşmeyen projeler olarak kaldığını ifade etti.

        Uğur Fora gerçekleşmeyen vaatlerin kamuoyunda ciddi bir güven kaybına ve inandırıcılık sorununa yol açtığını belirterek "Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur" dedi.

        Fora, Ferhat Gündoğdu’nun vaatlerini, gerçekleşmeyen projelerini ve bunların yarattığı güven kaybını şu şeklide sıraladı:

        REKLAM

        Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli

        -Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli, Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi ve Tutarlılık İzleme Modülü gibi projeler vaat eden ama bu projeleri hayata geçiremeyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk futbolu için güven ve inandırıcılık sorununa neden olmaktadır.

        -Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli’ne geçileceği, geçiş sürecinde ise danışma kurulu oluşturulacağı ve bu kurulun beş üyesinin üçünün kulüpler tarafından atanacağı MHK Başkanı Gündoğdu tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı ama ne bu model ne de bu modele geçiş için danışma kurulu hayata geçirildi.

        Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi

        -MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi’ne geçildiğini, hakemlerin net ve şeffaf kriterlere bağlı veri tabanlı yöntemle atanacağını duyurdu ama sistem devreye girmedi. Hakem atamaları konusunda tartışmalar hala ve eskisinden de yoğun bir şekilde devam ediyor.

        REKLAM

        Tutarlılık İzleme Modülü

        -Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bir diğer ölü doğan projesi ise Tutarlılık İzleme Modülü’dür. Hakem kararlarının IFAB kural kitabı çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak hem hakemler hem de kulüpler için önemli bir referans noktası olacağı sözleriyle tanıtılan sistem de kadük kalmıştır.

        Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur."

        Uğur Fora, gerçekleşmeyen vaatlerin oluşturduğu güven kaybını anlattığı açıklamanın ikinci kısmında;

        "Sayın MHK Başkanı, yukarıda saydığımız projelerle Türk futbolunun daha iyi yetişmiş hakemlere, daha adil ve daha şeffaf kararlara kavuşacağını vaat etmiştir. Ancak aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen bu projelerin hiçbirinin hayata geçirilmemiş olması, kamuoyunda ciddi bir güven kaybına ve inandırıcılık sorununa yol açmıştır. Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur. MHK Başkanı’nın neden olduğu bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu nezdinde de güven ve inandırıcılık sorununa neden teşkil etmektedir. Türk futbolundaki güven ve inandırıcılık sorunu öyle bir hal almıştır ki milyonların gözleri önünde çekilen Türkiye Kupası kurasında bile futbolseverlerin büyük bir çoğunluğu kura çekiminin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirildiğine inanmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı oluşan güven ve itibar kaybının en önemli nedeni, Merkez Hakem Kurulu’nun yönetim zaafiyetidir. Türk futbolunun bir paydaşı olarak bu durumdan üzüntü ve endişe duymaktayız. Türk futbolunun marka değerinin güçlenmesine giden yolda TFF kurullarının işinin ehli ve kamuoyuna güven veren kişilerden oluşması olmazsa olmazdır. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun kamuoyunda oluşan; güven, itibar ve inandırıcılık sorununa bir an evvel çözüm bulması Türk futbolunun geleceği için hayati bir öneme sahiptir. Beşiktaş JK olarak; Türk futbolunun marka değerinin güçlenmesi, şeffaf ve adil bir futbol düzeninin tesis edilmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti; 'Eldiven takıp seni öldüreceğim' demiş

        Diyarbakır'da Dilan Aslan'ın (37) tabancayla ölümüne ilişkin davada, eşi Abdulvahap Aslan'ın (53) yargılanmasına başlandı. Aslan eşinin intihar ettiğini iddia ederken, çiftin kızı, pedagog eşliğinde verdiği ifadede babasının annesine, 'Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu