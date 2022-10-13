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Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kazancı, Şenol Güneş ve diğer iddialarla ilgili konuştu

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  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Başakşehir maçında ve Fenerbahçe maçının son bölümünde iyi olan taraf bizdik."
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "İstanbulspor maçında ise baştan sona kötüydük. Ancak hoca eleştirileri takip ediyor ve bunlardan ne çıkaracağını da düşünüyor." 
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor." 
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Teknik direktör seçimi konusunda kararı başkan verir, ben seçimi için alternatifler sunarım." 
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’i getirmek isteseydi bu görüşme olurdu. Yapılan bu yorumlar her şeyden önce başkana saygısızlık. Karar merci ben değilim"
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı."
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Bütün futbolcular ile her gün konuşuyorum. Valerien Ismael'in sisteminden oyunundan rahatsız olan bir tane futbolcu yok." 
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Bütün futbolcular memnun. Bu haberler Beşiktaş'a zarar veriyor. Rachid Ghezzal'ın ve başka oyuncuların yönetime gidip Valerien Ismael'i şikayet ettiği haberleri yalan."
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Ghezzal, N’Koudou ve Salih şans verilirse forma giyer gibi duruyorlar ama Ghezzal’ın tam olarak ağrıları geçti diyemeyiz." 
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

    "Redmond ve Dele Alli'nin maç eksikleri olduğunu biliyorduk. Fizik olarak her geçen gün daha da iyi gidiyorlar."
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Ceyhun Kazancı...

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