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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Matias Rojas'la ilgili olarak Racing Başkanı Victor Blanco'dan açıklamalar geldi. İşte Beşiktaş'taki son dakika transfer gelişmesi...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Matias Rojas'la ilgili olarak Racing Başkanı Victor Blanco'dan açıklamalar geldi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    AS gazetesinin Güney Amerika edisyonuna göre 27 yaşındaki Rojas, Racing'in 10 numarası. Paraguaylı oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve şimdiden bir çok teklif al
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    Sözleşme yenileme görüşmeleri de devam ederken, her iki taraf da teklifler ve karşı teklifler sunuyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    Racing Kulübü Başkanı Victor Blanco ise 27 yaşındaki oyuncu için şu açıklamayı yaptı:
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    "Bu bir çaba meselesi değil. Matias, dışarıdan ne teklif alabileceğini görmek için bekliyor. İstediği teklifi alırsa ayrılacak."
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    "Katar'ın teklifi geldiğinde Rojas'ı 2 milyon dolara satmayı reddettik. Önceliği Copa Libertadores'a verdik. Üzgün değiliz. Umarım yeniler, yenilenmezse sorun olmaz. Başarı herhangi bir oyuncudan büyüktür."
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

    Paraguaylı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Matias Rojas bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmaya çıkarken, 8 gol attı 1 de asist yaptı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

    Siyah-beyazlı ekibin gündemindeki 27 yaşındaki oyuncu daha önce kariyerinde Defansa, Lanus ve Cerro Porteno takımlarında oynadı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 10 numaraya yeşil ışık

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