Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku transferinin ardından gözler yeniden stoper bölgesine çevrildi. Siyah-beyazlılar, milli stoperi gündeme alırken önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, yerli stoper olarak daha önce de gündemine gelen Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Stoper dışında farklı mevkilerde de görev alan Kaan için Sassuolo Kulübü ile bonservis pazarlıkları başlayacak.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Sassuolo, 5 milyon Euro bonservisten uzun süredir geri adım atmazken Kartal yeniden indirim talep edecek.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    27 yaşındaki Kaan Ayhan'ın da bonservis sorununun çözülmesi halinde Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    N'KOUDOU GİTTİ GELDİ!

    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun takımda kalması kesinleşti.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, sakatlıklar nedeniyle beklenen verimi bir türlü veremezken kontrat fesih noktasına da ilk başta sıcak baktı.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Ancak beklediği teklifleri alamayan N'Koudou, anlaşmalı ayrılığa sonrasında soğuk baktı.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Beşiktaş'ta geçen seon 17 maçta 644 dakika görev alan N'Koudou, yeni sezonda da kesin olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    EMİRHAN BUGÜN AÇIKLANABİLİR

    Torino ile anlaşan Emirhan İlkhan konusunda da bekleyiş devam ediyor.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Genç oyuncunun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin bugün ödenmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Ardından Emirhan'ın İtalya yolculuğu başlayacak.
  • Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Milli yıldız yeniden hedefte... - Son dakika BJK transfer haberleri

    Genç oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.