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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta forma yarışında geri kalan Montero ve Welinton'un devre arasında takımdan ayrılmaları bekleniyor. İşte Beşiktaş'tan son gelişmeler...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş'ta transfer dönemi sona erse de kadrodaki hareketlilik devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılarda forma yarışında iyice geriye düşen Montero ve Welinton'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Yabancı sınırının da etkisiyle bu 2 oyuncudan faydalanamayan siyah-beyazlılar, kontenjanda da yer açmayı planlıyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Oynamadığı için mutsuz olan Montero'nun manejerine ayrılık için talimat verdiği ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Genç oyuncunun ülkesi İspanya'ya dönmek için bazı kulüplerle temasta olduğu ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Yabancı sınırının yanı sıra performansıyla da beklentilerin altında kalan Welinton, yaz döneminde Arabistan'ın kapısından dönmüştü.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Brezilyalı oyuncunun da Montero gibi kulüp aramaya başladığı ve devre arasında gitmek istediği belirtildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Montero, önceki sene kiralık oynadığı Beşiktaş'a Atletico Madrid'den yüzde 50'sine 750 bin Euro verilerek transfer edilmişti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Welinton ise Alanyaspor'dan bedelsiz olarak kadroya katıldı.

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