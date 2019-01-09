Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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Radyospor’a konuşan Ramazotti, “Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’un Roma’nın transfer planları içerisinde yer alıyor. Transferi olasılık dahilinde. Fakat Roma o mevki için Oğuzhan ile birlikte başka bir oyuncu ile daha ilgileniyor. Ve önceliği de Oğuzhan’a değil diğer futbolcuya vermiş durumdalar. Romalı yöneticiler diğer futbolcu için yaptıkları görüşmelerden istediği sonucu alamazsa bu kez rotayı Türkiye’ye çevirecekler ve Oğuzhan’ın transferi o zaman gerçekleşebilir” dedi.