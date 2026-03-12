Canlı
        Beşiktaş'tan TFF'ye yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan TFF'ye yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

        Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklamada, daha önce yönelttiği sorulara hala yanıt alamadığını belirterek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan talep edilen VAR görüntülerinin paylaşılmasını istedi.

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 00:03
        Beşiktaş'tan TFF'ye yeni çağrı!

        Beşiktaş , Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik yaptığı açıklamada, daha önce yönelttikleri sorulara henüz yanıt verilmediğini belirterek federasyondan yeniden açıklama talep etti.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "8 Mart 2026 tarihli "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamıza bugüne dek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan endişelerimizi giderecek herhangi bir cevap gelmemişken;

        Başkanımız Serdal Adalı'nın bugün basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ifade ettiği üzere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu "Ölü taklidi" yapmaya devam ederken;

        TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia'nın apar topar yayına çıkmalarını manidar bulmaktayız.

        Beşiktaş JK olarak bizim muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dur.

        "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini korumaktadır.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şeffaf yönetim anlayışı prensibi doğrultusunda sorularımıza cevap vermesini ve istediğimiz görüntüleri tarafımızla paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz."

