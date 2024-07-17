Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan yerli atağı: Emirhan Topçu ve Can Keleş... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan yerli atağı: Emirhan Topçu ve Can Keleş...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü yerli rotasyonuna çevirdi. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ve Karagümrük'ten Can Keleş'i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

        Giriş: 17.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadrosuna son olarak Ciro Immobile'yi katan Beşiktaş, gözünü yerli takviyelere çevirdi. Yerli rotasyonunu artırmak isteyen siyah-beyazlılar, stoper için gündemine Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu alırken sağ kanada ise Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmak için temaslara başladı.

        İKİ OYUNCU İLE DE GÖRÜŞMELER OLUMLU

        Beşiktaş'ın iki oyuncu ile yaptığı görüşmeler de olumlu geçerken gözler kulüplerine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Can Keleş için kulübü Fatih Karagümrük'e teklif yaptı. İstanbul ekibi, farklı taliplerin de olduğunu belirterek teklifi değerlendirmeye aldı.

        RİZESPOR İLE TEMAS KURULACAK

        Beşiktaş, Emirhan Topçu için ise Rizespor ile bu hafta masaya oturmayı planlıyor. Oyuncu ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi ile de bonservis pazarlıklarına başlayacak. 23 yaşındaki futbolcunun 1 sezonluk sözleşmesi bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!