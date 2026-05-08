        Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

        Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:11 Güncelleme:
        Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

        Süper Lig’de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

        YARIN

        20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

        20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova

        20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

        20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay

        20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

        20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

        20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın

        20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

        20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

