Beşiktaş ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçındaki ihlallerden dolayı Beşiktaş ve Konyaspor hakkında sevk gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılar, saha olayları, Konya temsilcisi ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline verildi.