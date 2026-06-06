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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacak

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacak

        Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 22:50 Güncelleme:
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        Beşiktaş 27 Haziran'da toplanacak!

        Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezona hazırlanmak adına 27 Haziran Cumartesi günü bir araya gelecek.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek.

        Siyah-beyazlılar, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

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