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        Beşiktaş, yeni sezon öncesi Avusturya'da güç depoluyor

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapıyor. Siyah-beyazlılar, 18 Temmuz Cuma güne Avusturya'daki çalışmalarını tamamlayıp, Türkiye'ye dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:00
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        Beşiktaş, Avusturya'da güç depoluyor
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        Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor.

        Siyah-beyazlılar, başkent Viyana'nın güneyinde bulunan yaklaşık 50 bin nüfuslu Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında yeni sezona hazırlanıyor.

        Wiener Neustadt şehri tarım alanları, sanayisi ve tarihi mekanlarıyla ön plana çıkıyor.

        Şehir merkezinin önemli sembolik yapılarından biri kentin her yerinden görünebilen su kulesi. Kule, 2. Dünya Savaşı'nda zarar görse de daha sonra onarıldı ve günümüzde de su temin sisteminin parçalarından biri.

        Küçük bir meydana sahip olan Wiener Neustadt, sakin yapısıyla dikkati çekiyor.

        Bad Erlach ise tarihi dokusuyla öne çıkan 3 bini aşkın nüfusa sahip bir coğrafyada yer alıyor. Bu küçük kasabanın yüzde 50'sinden fazlasını ise ormanlık alanlar kaplıyor.

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        Beşiktaş'ın kamp yaptığı kasaba, tarihi yapılarının yanı sıra dini motifleri, tuğla fırınları ve doğal anıtlarıyla göze çarpıyor.

        Bad Erlach kasabası futbolda bölgesel alt liglerde mücadele etse de bowling, satranç, tenis ve binicilikte çeşitli turnuvalarda temsil ediliyor.

        ANTRENMAN TESİSLERİYLE OTEL BİRBİRİNE YAKIN

        Beşiktaş, konaklama olarak da SV Bad Erlach kulübünün antrenman tesisleriyle aynı kasabada yer alan bir oteli tercih etti.

        İki konum arasında yaklaşık 1 kilometrelik bir uzaklık bulunurken, otelin modern yapısı ve sakin bir lokasyonda olması göze çarpıyor.

        Siyah-beyazlı takım, şu ana kadar büyük bölümü serin bir havada geçen idmanlarla hazırlıklarına devam ediyor.

        18 TEMMUZ'DA KAMP SONA ERECEK

        SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde sezon hazırlıklarının ikinci etabını geçiren Beşiktaş, 4 Temmuz'da geldiği Avusturya kampında yedinci günü geride bıraktı.

        Siyah-beyazlılar, 18 Temmuz Cuma güne Avusturya'daki çalışmalarını tamamlayıp, Türkiye'ye dönecek.

        FENERBAHÇE DE 2012 YILINDA BAD ERLACH'I TERCİH ETTİ

        Yaz kampı çalışmaları için Bad Erlach kasabasını, geçmişte Fenerbahçe de tercih etti.

        Sarı-lacivertliler, 2012 yılında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezona Bad Erlach'ta hazırlandı.

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