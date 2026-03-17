        Beşiktaş yenileriyle yemiyor atıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yenileriyle yemiyor atıyor!

        Beşiktaş'ta devre arasında kadroya katılan isimler gollerini sürdürürken savunmada da başarılı grafik devam ediyor.

        Giriş: 17.03.2026 - 12:26 Güncelleme:
        

        Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından yara sardı.

        Siyah-beyazlılarda yeni traansferlerin katkısı da bu maçta devam etti.

        Devre arasında Göztepe'den kadroya katılan Junior Olaitan, başkentte kilidi çözen isim olurken Beşiktaş'taki 2. golünü kaydetti.

        Beninli futbolcu, ilk golünü eski takımı Göztepe'ye karşı kaydetmişti.

        9 GOL ATTILAR

        Beşiktaş'ta yeni transferler geldiklerinden bu yana toplam 9 gole ulaştı.

        Siyah-beyazlılarda Güney Koreli forvet Oh, 4 gol ve 1 asist üretirken Murillo 2 gol, Olaitan 2 gol, Agbadou 1 gol ve 2 asist, Asllani ise 1 asistlik katkı sağladı.

        Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın 11'e direkt yerleştirdiği Alanyaspor maçından bu yana ise 6 maçta 12 gol atarken 9'u yenilerden gelmiş oldu.

        SAVUNMA TOPARLANDI

        Beşiktaş'ta savunmada da grafik yükselmeye başladı. Agbadou hamlesi ile defansın göbeğini güvenceye alan siyah-beyazlılar, son 4 maçta sadece 1 gol yedi.

        Tek gol Galatasaray derbisinde gelirken Beşiktaş diğerlerinde kalesini gole kapatmayı başardı.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
