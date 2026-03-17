Beşiktaş yenileriyle yemiyor atıyor!

Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından yara sardı.

Siyah-beyazlılarda yeni traansferlerin katkısı da bu maçta devam etti.

Devre arasında Göztepe'den kadroya katılan Junior Olaitan, başkentte kilidi çözen isim olurken Beşiktaş'taki 2. golünü kaydetti.

Beninli futbolcu, ilk golünü eski takımı Göztepe'ye karşı kaydetmişti.

9 GOL ATTILAR

Beşiktaş'ta yeni transferler geldiklerinden bu yana toplam 9 gole ulaştı.

Siyah-beyazlılarda Güney Koreli forvet Oh, 4 gol ve 1 asist üretirken Murillo 2 gol, Olaitan 2 gol, Agbadou 1 gol ve 2 asist, Asllani ise 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın 11'e direkt yerleştirdiği Alanyaspor maçından bu yana ise 6 maçta 12 gol atarken 9'u yenilerden gelmiş oldu.

SAVUNMA TOPARLANDI

Beşiktaş'ta savunmada da grafik yükselmeye başladı. Agbadou hamlesi ile defansın göbeğini güvenceye alan siyah-beyazlılar, son 4 maçta sadece 1 gol yedi.

Tek gol Galatasaray derbisinde gelirken Beşiktaş diğerlerinde kalesini gole kapatmayı başardı.