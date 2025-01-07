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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı futbolcular battaniyeye sarıldı - Futbol Haberleri

        Beşiktaşlı futbolcular battaniyeye sarıldı

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlarken, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:59
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        Beşiktaşlı futbolcular battaniyeye sarıldı
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırlarken, Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

        Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

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