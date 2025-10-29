Beste Kökdemir evlilik sürecinin perde arkasını açıkladı

4 Temmuz’da Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren oyuncu Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini müjdelemiş ve kızlarına Kai Güneş adını vereceklerini açıklamıştı.

Beste Kökdemir, son yaptığı paylaşımlarla hamilelik ve evlilik sürecinin arka planını anlattı. Kökdemir; çocuklarının varlığını nasıl öğrendiklerinden kız isteme, evlilik teklifi ve düğün kadar birçok anı paylaştı.

Eşi Fazlı Erdinç Çatak’ın ailesiyle ve kendi ailesiyle tanıştıkları anlara da yer veren Beste Kökdemir, o dönem hamile olmadığını şu sözlerle açıkladı; "Burada henüz senden haberimiz yok. Ben Erdinç ve ailesiyle birlikte halalarıyla tanışmaya Antalya’ya gittim. Baban da benim ailemle tanışmak için Sinop'a geldi."

Daha sonra hamile olduğunu öğrendiğini ve bu sürecin evlilik kararlarını hızlandırdığını belirten Kökdemir; "Bugün seni öğrendiğim gün, baban da ben de çoktandır bekliyormuşuz kadar hazırdık. El ele tutuştuk ve 'Merhaba, biz çocuk yapıyoruz ve evleniyoruz' dedik herkese" ifadelerini kullandı.

Kökdemir, evlilik teklifi aldığı ana dair kareleri de paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Sonra bu güzel günler geldi. Artık babanla geçirecektim bu hayatı. Tüm dürüstlüğüyle ve kendini ortaya koyan bu insan benim kocam olmuştu. Hiç korkak olmayan biri. Benim en iyi dostum, aşkım, en büyük eğlencem."