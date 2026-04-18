Beynimizin 'sağ-sol' sınavı: Neden hâlâ karıştırıyoruz? Her 6 kişiden biri ayırt etmekte zorlanıyor!

HER 6 YETİŞKİNDEN BİRİ SAĞ İLE SOLU KARIŞTIRIYOR

Önlenebilir tıbbi hatalar çoğu zaman yanlış tarafın ameliyat edilmesinden kaynaklanıyor. Yanlış göze enjeksiyon yapılması ya da yanlış memeden biyopsi alınması gibi vakalar, bu becerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bu ‘’asla olmaması gereken olaylar’’, çoğumuzun çocukken sağ ile solu ayırt etmeyi öğrenmesine rağmen herkesin bunu doğru yapamadığını ortaya koyuyor.

Bazı insanlar için sağ ile solu ayırt etmek, yukarı ile aşağıyı ayırt etmek kadar kolay olsa da yapılan araştırmalar yaklaşık her 6 kişiden birinin bu ayrımı yapmakta zorlandığını gösteriyor. Hatta kendisinde herhangi bir sorun olmadığını düşünenler için bile, ortam gürültüsü gibi dikkat dağıtıcı unsurlar ya da konuyla ilgisi olmayan soruları yanıtlamak zorunda kalmak doğru seçimi yapmayı engelleyebiliyor.