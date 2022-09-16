Dizide; bir bez bebek olan Nana, doğum gününde insan olmayı diliyordu. İnsan olan Nana'nın bu dileği, Oyuncaklar Dünyasında yaşayan ve başka bir oyuncak olan Şoker'i kızdırmıştı çünkü Şoker de kendi doğum gününde insan olmayı istiyordu.