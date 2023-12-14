Bilal Hancı'nın ihanet videosunu yayınlayan Esin Çepni'nin yeni sevgilisi Zafer Görgen kimdir?
Eski eşi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşalayan Esin Çepni yeni aşka yelken açtığını sosyal medyadan duyurdu. Hancı ile resmen boşandıklarını duyuran Çepni, futbolcu sevgilisi Zafer Görgen ile görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
'Kafalar' üyesi Bilal Hancı ile 2021 yılında evlenen Esin Çepni, aldattıldığı iddiasıyla video paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Bilal Hancı'nın başka bir kadınla gece kulübünde öpüştüğü görüntüleri paylaşan Esin Çepni, yaşanılanların ardından 8 Kasım'da resmen boşandı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Boşandıktan yaklaşık 1,5 ay sonra yeni bir aşka yelken açan Esin Çepni birlikteliği sosyal medyadan duyuldu. Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşadığını arkadaşları paylaştı.
ZAFER GÖRGEN KİMDİR?
Çaykur Rizespor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Zafer Görgen, 21 Haziran 2000 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi.
31 Ocak 2019 tarihinde Çaykur Rizespor ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Görgen, 9 Kasım 2019 tarihinde Çaykur Rizespor formasını giyerek ilk Süper Lig profesyonel maçına çıktı. Süper Lig'de Antalyaspor ile mücadele eden Çaykur Rizespor maçı 1-0 kazandı.