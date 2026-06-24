12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Yeni infaz düzenlemesi maddeleri neler? Af çıkacak mı? 12. yargı paketi ne zaman yasalaşacak?

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ

TBMM Adalet Komisyonu’nda şekillenen ve adalet sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi, yargılama süreçlerini hızlandırmayı ve vatandaşın adalete erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kamuoyuna yansıyan taslak düzenlemelerde, mahkemelerin iş yükünü azaltacak ve günlük hayatı doğrudan etkileyecek önemli adımlar öne çıkıyor.

Hızlı Yargılama ve Dijitalleşme: Hukuk mahkemelerinde dava süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanırken, tebligat işlemlerinin hızlandırılması için dijital altyapının güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece bürokratik gecikmelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Alternatif Çözüm Yolları ve Noterlik: Arabuluculuk sisteminin kapsamı genişletilerek birçok uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulması sağlanacak. Ayrıca noterlik işlemlerinde hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle vatandaşlara daha hızlı ve pratik hizmet sunulması amaçlanıyor.

Siber Suçlar ve Çocuk Hakları: Özellikle son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığı ve dijital platformlar üzerinden işlenen suçlara yönelik caydırıcı yeni ceza düzenlemeleri gündemde. Çocukların taraf olduğu adli süreçlerde ise daha koruyucu ve pedagojik yaklaşımlar benimsenerek yeni uygulamalar devreye alınacak.

İstinaf ve Temyiz Süreçleri: Türk Ceza Kanunu’nda günün ihtiyaçlarına uygun güncellemeler yapılırken, istinaf ve temyiz süreçlerini hızlandıracak ve sadeleştirecek düzenlemeler de pakette yer alacak.