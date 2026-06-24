12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ: Yeni infaz düzenlemesi maddeleri neler? Af çıkacak mı? 12. yargı paketi ne zaman yasalaşacak?
12. Yargı Paketi ile birlikte ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler gündeme gelirken, kamuoyunun en çok merak ettiği konu "af çıkacak mı?" sorusu olmaya devam ediyor. Yeni düzenlemede denetimli serbestlik sürelerinden şartlı tahliyeye kadar birçok kritik başlık masada yer alırken, özellikle belirli suç gruplarını kapsayabilecek olası iyileştirmeler dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı maddeler, hem cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmayı hem de infaz sistemini daha dengeli hale getirmeyi amaçlıyor. 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? Af var mı?
Henüz yasalaşma süreci tamamlanmayan 12. Yargı Paketi’nin ne zaman yürürlüğe gireceği ve kimleri kapsayacağı büyük bir merak konusu. Taslak metinde yer aldığı iddia edilen infaz indirimi, alternatif ceza uygulamaları ve yeni düzenlemelerle ilgili detaylar kulislerde konuşulurken, resmi açıklamalar bekleniyor. Özellikle “genel af mı geliyor?” sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, paketin Meclis’e sunulacağı tarih ve içeriği milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni infaz düzenlemesi maddeleri neler? Af çıkacak mı? 12.yargı paketi ne zaman yasalaşacak?
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ
TBMM Adalet Komisyonu’nda şekillenen ve adalet sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi, yargılama süreçlerini hızlandırmayı ve vatandaşın adalete erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kamuoyuna yansıyan taslak düzenlemelerde, mahkemelerin iş yükünü azaltacak ve günlük hayatı doğrudan etkileyecek önemli adımlar öne çıkıyor.
Hızlı Yargılama ve Dijitalleşme: Hukuk mahkemelerinde dava süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanırken, tebligat işlemlerinin hızlandırılması için dijital altyapının güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece bürokratik gecikmelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Alternatif Çözüm Yolları ve Noterlik: Arabuluculuk sisteminin kapsamı genişletilerek birçok uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulması sağlanacak. Ayrıca noterlik işlemlerinde hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle vatandaşlara daha hızlı ve pratik hizmet sunulması amaçlanıyor.
Siber Suçlar ve Çocuk Hakları: Özellikle son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığı ve dijital platformlar üzerinden işlenen suçlara yönelik caydırıcı yeni ceza düzenlemeleri gündemde. Çocukların taraf olduğu adli süreçlerde ise daha koruyucu ve pedagojik yaklaşımlar benimsenerek yeni uygulamalar devreye alınacak.
İstinaf ve Temyiz Süreçleri: Türk Ceza Kanunu’nda günün ihtiyaçlarına uygun güncellemeler yapılırken, istinaf ve temyiz süreçlerini hızlandıracak ve sadeleştirecek düzenlemeler de pakette yer alacak.
12. YARGI PAKETİ'NDE AF ÇIKACAK MI?
Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan genel af beklentilerine ilişkin en net açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten geldi. Meclis komisyonunda görüşmeleri devam eden 12. Yargı Paketi hakkında konuşan Gürlek, düzenleme kapsamında herhangi bir genel af ya da kişiye özel infaz indirimi bulunmadığını kesin bir dille ifade etti.
"12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek." dedi.