Haziran ayının son günlerine yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, karnelerin hangi gün ve saatlerde dağıtılacağını araştırıyor. Yoğun bir eğitim dönemini geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci, yaz tatiline çıkmadan önce okulun kapanış tarihini merakla takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre karneler, eğitim öğretim yılının sona erdiği gün okullarda öğrencilere teslim ediliyor. Bu süreçte aileler, tatil planlarını karne gününe göre netleştirmeye çalışıyor.

Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün ve saat kaçta verilecek? Tüm detaylar haberimizde…