2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ || LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonrası heyecan dorukta! LGS 2026 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tercih sürecinin başlayacağı dönem milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor; gözler artık MEB takvimine çevrilmiş durumda. LGS sonuçlarının hangi gün açıklanacağı ve tercihlerin ne zaman başlayacağı merak edilirken, süreçle ilgili kritik tarihler öğrencilerin gelecek planlarını doğrudan şekillendiriyor. Peki, LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS sonuçlarının hangi yöntemle öğrenileceği, açıklanma günü ve tercihlerin başlayacağı süreç ise en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Öğrenciler gelecek planlarını şekillendirmek için bu süreci dikkatle izlerken, tüm detaylar merakla bekleniyor. Peki, LGS sonuçları nasıl sorgulanacak? 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercih işlemleri hangi tarihlerde başlayacak? İşte tüm ayrıntılar…
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri 13–24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. Ardından yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuç süreci 5–14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.