LGS sonuçlarının hangi yöntemle öğrenileceği, açıklanma günü ve tercihlerin başlayacağı süreç ise en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Öğrenciler gelecek planlarını şekillendirmek için bu süreci dikkatle izlerken, tüm detaylar merakla bekleniyor. Peki, LGS sonuçları nasıl sorgulanacak? 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercih işlemleri hangi tarihlerde başlayacak? İşte tüm ayrıntılar…