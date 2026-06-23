YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci hızla başlayacak. ÖSYM tarafından tercihlerin kesin başlangıç tarihi henüz resmî olarak ilan edilmemiş olsa da, önceki yılların uygulama takvimleri bu yıl için de önemli bir ipucu sunuyor. Buna göre 2026 YKS tercih döneminin Temmuz’un son günleri ile Ağustos’un ilk günleri arasında başlaması bekleniyor. Tercih sürecinin genellikle 7 ila 10 gün sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, işlemlerin Ağustos ayının ilk haftası içinde tamamlanabileceği öngörülüyor.