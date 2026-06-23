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        Haberler Bilgi Gündem 2026 YKS TERCİH TARİHLERİ: YKS tercihleri açıklandı mı? YKS tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 YKS TERCİH TARİHLERİ: YKS tercihleri açıklandı mı? YKS tercih tarihleri ne zaman başlıyor?

        Geçtiğimiz günlerde tamamlanan YKS sınavlarının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı tercih tarihlerine çevrilmiş durumda. Üniversite hayallerini şekillendirecek bu kritik sürecin ne zaman başlayacağı ve tercih kılavuzunda hangi detayların yer alacağı ise şimdiden büyük merak konusu olmaya başladı. Peki YKS tercihleri açıklandı mı? YKS tercih tarihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından milyonlarca aday ve velinin gündemi artık tamamen tercih sürecine çevrildi. Üniversite hayallerini belirleyecek bu kritik aşamanın ne zaman başlayacağı ve tercih kılavuzunda yer alacak detaylar şimdiden yoğun bir merak konusu haline geldi. Peki YKS tercihleri açıklandı mı? Tercih takvimi ne zaman başlayacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci hızla başlayacak. ÖSYM tarafından tercihlerin kesin başlangıç tarihi henüz resmî olarak ilan edilmemiş olsa da, önceki yılların uygulama takvimleri bu yıl için de önemli bir ipucu sunuyor. Buna göre 2026 YKS tercih döneminin Temmuz’un son günleri ile Ağustos’un ilk günleri arasında başlaması bekleniyor. Tercih sürecinin genellikle 7 ila 10 gün sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, işlemlerin Ağustos ayının ilk haftası içinde tamamlanabileceği öngörülüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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