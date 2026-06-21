21 Haziran'da ne olur, özellikleri nelerdir? İşte 21 Haziran en uzun gün özellikleri
21 Haziran yaz gündönümüyle birlikte Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanıyor. Astronomik olarak yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen bu özel tarih, "En uzun gün bugün mü?", "Yaz gündönümü nedir?" ve "Günler ne zaman kısalmaya başlayacak?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Milyonlarca kişinin merak ettiği yaz gündönümüne ilişkin tüm ayrıntıları ve 21 Haziran'ın doğadaki etkilerini haberimizde derledik. İşte 21 Haziran Yaz gündönümü özellikleri...
Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin resmi başlangıcı kabul edilen 21 Haziran yaz gündönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği bu tarihte yılın en uzun gündüzü yaşanırken, ardından gündüz süreleri giderek kısalmaya başlıyor. Peki, en uzun gün bugün mü, yaz gündönümü neden yaşanıyor ve 21 Haziran'dan sonra günler nasıl değişecek? İşte merak edilen tüm detaylar...
EN UZUN GÜN BUGÜN MÜ? 21 HAZİRAN'DAN SONRA GÜNLER KISALMAYA BAŞLIYOR
21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı tarih olarak kabul ediliyor. Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla geldiği bugün, astronomik olarak yaz mevsimi başlıyor. Yaz gündönümünün ardından ise gündüz süreleri her geçen gün kademeli olarak kısalırken, geceler uzamaya başlıyor.
EN UZUN GÜN NEDEN 21 HAZİRAN'DA YAŞANIR?
Dünya'nın kendi ekseninin yaklaşık 23,5 derece eğik olması, mevsimlerin oluşmasının temel nedenidir. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre Güneş'e en fazla dönük konumda bulunduğundan Güneş gökyüzünde daha uzun süre kalır. Bu nedenle gündüz süresi yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, gece süresi ise en kısa halini alır.
YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
Yaz gündönümü, her yıl 21 Haziran tarihinde gerçekleşen ve Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen astronomik bir olaydır. Dünya'nın ekseninin eğik olması nedeniyle Güneş yıl boyunca gökyüzünde farklı yüksekliklerde görünür. Güneş'in Kuzey Yarımküre için en yüksek konumuna ulaştığı bu tarihte yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır. Aynı anda Güney Yarımküre'de ise kış mevsimi başlar ve yılın en kısa gündüzü görülür.
21 Haziran'da Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla ulaşır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüz süreleri giderek kısalmaya, geceler ise uzamaya başlarken; Güney Yarımküre'de bunun tam tersi yaşanır. Ayrıca Kuzey Yarımküre'de cisimlerin öğle saatlerindeki gölgeleri yılın en kısa uzunluğuna ulaşır.
YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Yaz gündönümü, mevsim geçişlerini belirleyen en önemli astronomik olaylardan biri olarak kabul edilir. Kuzey Yarımküre'de yazın resmi başlangıcını ifade eden bu tarih, birçok toplumda doğanın canlanmasını ve yeni mevsimin gelişini simgeleyen özel bir gün olarak değerlendirilir. Astronomi açısından da Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini ve mevsimsel değişimleri gösteren önemli dönüm noktalarından biridir.