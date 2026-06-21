YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, her yıl 21 Haziran tarihinde gerçekleşen ve Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen astronomik bir olaydır. Dünya'nın ekseninin eğik olması nedeniyle Güneş yıl boyunca gökyüzünde farklı yüksekliklerde görünür. Güneş'in Kuzey Yarımküre için en yüksek konumuna ulaştığı bu tarihte yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır. Aynı anda Güney Yarımküre'de ise kış mevsimi başlar ve yılın en kısa gündüzü görülür.

21 Haziran'da Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla ulaşır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüz süreleri giderek kısalmaya, geceler ise uzamaya başlarken; Güney Yarımküre'de bunun tam tersi yaşanır. Ayrıca Kuzey Yarımküre'de cisimlerin öğle saatlerindeki gölgeleri yılın en kısa uzunluğuna ulaşır.