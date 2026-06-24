Açık lise eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alan 2026 AÖL 3. dönem sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğrenimini sürdüren binlerce aday, sınavların hangi tarihlerde yapılacağını ve oturumların saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Takvimin netleşmesiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sürecine ilişkin ayrıntılar da belli oldu. İşte 2026 AÖL sınav tarihleri ve oturum saatleriyle ilgili merak edilenler…