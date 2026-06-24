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        Haberler Bilgi Gündem AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: 2026 Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AÖL sınav tarihleri ne zaman?

        AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitimini açık lise üzerinden sürdüren binlerce öğrencinin beklediği AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, "2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" ve "Açık lise sınav oturumları saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt ararken, sınav sürecine ilişkin tarihler netleşti. İşte 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav takvimine dair merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Açık lise eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alan 2026 AÖL 3. dönem sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğrenimini sürdüren binlerce aday, sınavların hangi tarihlerde yapılacağını ve oturumların saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Takvimin netleşmesiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sürecine ilişkin ayrıntılar da belli oldu. İşte 2026 AÖL sınav tarihleri ve oturum saatleriyle ilgili merak edilenler…

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        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,

        e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

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        AÖL SINAVLARA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

        AÖL tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile gireceklerdir.

        "Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

        Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

        Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir."

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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