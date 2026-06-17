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        Haberler Bilgi Gündem ASKERLİK AĞUSTOS CELP DÖNEMİ SORGULAMA 2026 || Ağustos dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? E-devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? MSB celp sonuçları

        ASKERLİK AĞUSTOS CELP DÖNEMİ SORGULAMA 2026 || Ağustos dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? E-devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır?

        2026 Ağustos celp dönemi için geri sayım sürerken, asker adaylarının gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. "Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini korurken, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Ağustos celbinde silah altına alınacak binlerce yükümlü, görev yapacakları birlikleri öğrenmek için e-Devlet ekranını yakından takip ediyor. Peki askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sonuçlar açıklandı mı? İşte MSB celp sonuçları ve adım adım sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Askerlik görevini Ağustos 2026 celp döneminde yapacak olan binlerce kişi için kritik süreç başladı. MSB tarafından duyurulan takvime göre sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olurken, adaylar “Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılmasıyla birlikte yükümlüler hangi şehirde ve hangi birlikte görev yapacaklarını öğrenebilecek. Peki e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır, celp sonuçları açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde…

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        2026 AĞUSTOS DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden yükümlülerin erişimine açılacaktır. Bu süreçte sınıflandırması yapılan adaylar için yeniden bir değerlendirme yapılmayacaktır.

        Öte yandan, daha önceki dönemlerde sınıflandırılmış olanlar da dahil olmak üzere yedek subay veya astsubay adayı olarak belirlenen yükümlülerden, bağlı oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda yer alan geçerli mazeretleri sunmadan yoklama kaçağı ya da bakaya durumuna düşenler, er statüsünde silah altına alınacaktır.

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        ASKERLİK YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

        2026 Ağustos celp dönemine ait askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, platforma giriş yapabilmek için gerekli olan şifrelerini kimlik ibraz ederek PTT şubelerinden temin edebilecek.

        Sisteme T.C. kimlik numarası ve edindikleri şifre ile giriş yapan yükümlüler, ilgili hizmet bölümünü aratarak hangi birlik ve şehirde görev yapacaklarına dair bilgilere kolayca ulaşabilecek.

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        ASKERLİK YERLERİ E-DEVLETTEN NASIL ÖĞRENİLİR?

        e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenme işlemi oldukça hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilir. Sorgulama adımları ise şu şekildedir:

        1. “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

        2. Ana sayfadaki arama bölümüne “askerlik yerleri” yazılır.

        3. Açılan sonuçlar arasından “Millî Savunma Bakanlığı / Askerliğim” hizmeti seçilir.

        4. İlgili sayfada sorgulama ekranına geçiş yapılır.

        5. Birlik, sınıf ve sevk bilgileri bu ekran üzerinden görüntülenir.

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        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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