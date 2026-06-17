2026 AĞUSTOS DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden yükümlülerin erişimine açılacaktır. Bu süreçte sınıflandırması yapılan adaylar için yeniden bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Öte yandan, daha önceki dönemlerde sınıflandırılmış olanlar da dahil olmak üzere yedek subay veya astsubay adayı olarak belirlenen yükümlülerden, bağlı oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda yer alan geçerli mazeretleri sunmadan yoklama kaçağı ya da bakaya durumuna düşenler, er statüsünde silah altına alınacaktır.