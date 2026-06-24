Aşure Günü’ne Özel Tarif: Evde Tam Ölçülü Aşure Yapmanın Püf Noktaları ve Malzemeleri
Aşure, Anadolu mutfağının en köklü tatlılarından biri olarak Muharrem ayında özellikle hazırlanan, bereket ve paylaşımın simgesi kabul edilen geleneksel bir lezzettir. İçeriğindeki zengin malzemeler sayesinde hem besleyici hem de oldukça doyurucu bir tatlıdır. Peki, Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşure nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.
Aşure Günü’ne özel hazırlanan bu geleneksel tarif, buğdaydan kuru meyvelere uzanan zengin içeriğiyle hem lezzet hem de bereket sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilen aşure tarifi, kıvamı tutan püf noktaları ve adım adım yapılışıyla sofralara nostaljik bir tat katıyor. İşte detaylar...
AŞURE NEDİR?
Aşure; buğday, bakliyat, kuru meyve ve kuruyemişlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Tarihi oldukça eskiye dayanan aşure, farklı kültürlerde de benzer tariflerle yer alır ve genellikle paylaşım geleneğiyle dağıtılır.
AŞURE MALZEMELERİ
Klasik bir aşure tarifi için kullanılan temel malzemeler şunlardır:
2 su bardağı aşurelik buğday
1/2 su bardağı nohut
1/2 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı toz şeker (isteğe göre artırılabilir)
1 çay bardağı pirinç
1 çay bardağı kuru üzüm
5-6 adet kuru incir
5-6 adet kuru kayısı
1 portakal kabuğu rendesi
1/2 çay bardağı fındık veya ceviz
1/2 çay bardağı kuş üzümü
1 çay kaşığı tarçın (servis için)
Yeteri kadar su
AŞURE NASIL YAPILIR?
Aşure yapımı uzun bir süreç gerektirir ancak doğru adımlar izlendiğinde oldukça lezzetli bir sonuç elde edilir:
Buğday bir gece önceden ıslatılır ve ertesi gün haşlanır.
Nohut ve kuru fasulye ayrı ayrı haşlanır.
Haşlanan bakliyatlar büyük bir tencereye alınır.
Üzerine su eklenerek karıştırılarak kaynatılır.
Pirinç ve kuru meyveler eklenir.
Şeker ilave edilerek kıvam alana kadar pişirilir.
En son portakal kabuğu ve kuru yemişler eklenir.
Kıvam alan aşure kaselere paylaştırılır.
AŞUREYİ LEZZETLİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Aşurenin daha lezzetli olması için bazı detaylara dikkat edilmelidir:
Bakliyatlar ayrı ayrı haşlanmalıdır
Şeker en son eklenmelidir
Kuru meyveler çok erken eklenmemelidir
Kıvamı su ile iyi ayarlanmalıdır
Servis sırasında tarçın ve ceviz eklenmelidir
AŞURE NE ZAMAN YAPILIR?
Aşure genellikle Muharrem ayının 10. günü ve çevresinde yapılır. Ancak yılın her döneminde besleyici bir tatlı olarak tercih edilebilir.
AŞURENİN ANLAMI VE ÖNEMİ
Aşure, yalnızca bir tatlı değil aynı zamanda paylaşım, birlik ve bereketin sembolüdür. Komşulara dağıtılmasıyla sosyal dayanışmayı güçlendiren bir gelenek olarak günümüze kadar gelmiştir.