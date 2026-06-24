Aşure Günü’ne Özel Tarif: Evde Tam Ölçülü Aşure Yapmanın Püf Noktaları ve Malzemeleri

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure yapımı uzun bir süreç gerektirir ancak doğru adımlar izlendiğinde oldukça lezzetli bir sonuç elde edilir:

Buğday bir gece önceden ıslatılır ve ertesi gün haşlanır.

Nohut ve kuru fasulye ayrı ayrı haşlanır.

Haşlanan bakliyatlar büyük bir tencereye alınır.

Üzerine su eklenerek karıştırılarak kaynatılır.

Pirinç ve kuru meyveler eklenir.

Şeker ilave edilerek kıvam alana kadar pişirilir.

En son portakal kabuğu ve kuru yemişler eklenir.

Kıvam alan aşure kaselere paylaştırılır.

AŞUREYİ LEZZETLİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Aşurenin daha lezzetli olması için bazı detaylara dikkat edilmelidir:

Bakliyatlar ayrı ayrı haşlanmalıdır

Şeker en son eklenmelidir

Kuru meyveler çok erken eklenmemelidir

Kıvamı su ile iyi ayarlanmalıdır

Servis sırasında tarçın ve ceviz eklenmelidir