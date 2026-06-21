AYT'de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 AYT sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?
AYT 2026 öncesinde geri sayım sürerken, üniversite adaylarının en çok araştırdığı konuların başında puan hesaplama sistemi geliyor. Özellikle "AYT'de kaç yanlış bir doğruyu götürür?" sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Adaylar, "3 yanlış mı yoksa 4 yanlış mı 1 doğruyu götürür?" sorusuna net bir yanıt ararken, 2026 AYT puan hesaplama sistemine dair detaylar da merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
2026 YKS'de ilk oturumun tamamlanmasının ardından adayların gündeminde şimdi Alan Yeterlilik Testi (AYT) yer alıyor. AYT sınavı öncesinde kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü araştırılıyor. “3 yanlış mı yoksa 4 yanlış mı 1 doğruyu siler?” sorusuna yanıt arayan öğrenciler, aynı zamanda 2026 AYT puan hesaplama yöntemine dair ayrıntıları da öğrenmek istiyor. İşte AYT 2026 net hesaplamaya dair ayrıntılar haberimizde...
YKS AYT'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR?
Adayların her bir testte verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı değerlendirilecek.
Hesaplama yapılırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten elde ettiği ham puan belirlenecektir.
Bu sisteme göre YKS’de 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.