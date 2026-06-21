AYT'de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 AYT sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

2026 YKS'de ilk oturumun tamamlanmasının ardından adayların gündeminde şimdi Alan Yeterlilik Testi (AYT) yer alıyor. AYT sınavı öncesinde kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü araştırılıyor. “3 yanlış mı yoksa 4 yanlış mı 1 doğruyu siler?” sorusuna yanıt arayan öğrenciler, aynı zamanda 2026 AYT puan hesaplama yöntemine dair ayrıntıları da öğrenmek istiyor. İşte AYT 2026 net hesaplamaya dair ayrıntılar haberimizde...