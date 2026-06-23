Az önce deprem mi oldu? 23 Haziran Salı AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi
Son depremler listesi 23 Haziran Salı günü de gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt genelinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerine odaklandı. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri, saatleri ve merkez üslerine ilişkin tüm detaylar haberimizde...
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verileri doğrultusunda 23 Haziran 2026 Salı günü gerçekleşen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri araştırılıyor. Peki bugün deprem mi oldu, en son nerede deprem meydana geldi? İşte 23 Haziran güncel deprem listesi ve son gelişmeler...
23 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ: EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
23 Haziran Salı günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle takip ediliyor. Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, son depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini araştırmaya başladı. İşte 23 Haziran tarihli son depremler listesi ve anlık deprem verileri...