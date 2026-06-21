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        Haberler Bilgi Gündem BABALAR GÜNÜ BUGÜN MÜ? 2026 Babalar günü ne zaman, bu Pazar mı? Babalar günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?

        BABALAR GÜNÜ BUGÜN MÜ? 2026 Babalar günü ne zaman, bu Pazar mı, hangi güne denk geliyor?

        Haziran ayının ortalarına yaklaşılmasıyla birlikte Babalar Günü'ne yönelik aramalar hız kazandı. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu anlamlı günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Vatandaşlar, Babalar Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırırken, özel gün için planlarını da şekillendirmeye başladı. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, bugün mü? İşte merak edilen tarih ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 00:43 Güncelleme:
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        Haziran ayının ortasına gelinmesiyle birlikte Babalar Günü’ne yönelik aramalar hız kazandı. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu özel günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. “Babalar Günü bu Pazar mı, bugün mü?” soruları sıkça araştırılırken, günün ortaya çıkış hikayesi de ilgi görmeye devam ediyor. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak ve bu anlamlı günün kökeni nedir? İşte tarih ve merak edilen tüm detaylar…

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

        Babalar Günü, birçok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. 2026 yılında bu özel gün, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü haziran ayının üçüncü pazar günü kutlar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar günüdür. Tayland'da, ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, ağustos ayının ikinci pazar günü onurlandırılır.

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