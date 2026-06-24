BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? İşte 24 Haziran 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı listesi...
Televizyon ekranlarında bugün yine yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden spor karşılaşmalarına kadar birçok yapım farklı kanallarda ekrana gelecek. Bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Star TV'de Doğanın Kanunu yayınlanacak. TRT 1'de ise futbol heyecanı öne çıkacak; 2026 Dünya Kupası Grup Maçları kapsamında İsviçre-Kanada ve İskoçya-Brezilya mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile günün dikkat çeken programları…
Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ana haber bültenlerinden sevilen dizilere, yarışma programlarından canlı spor karşılaşmalarına kadar pek çok yapım farklı kanallarda ekrana taşınacak. TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanırken, Star TV’de Doğanın Kanunu izleyiciyle buluşacak. TRT 1’de ise futbolseverler için Dünya Kupası heyecanı kapsamında İsviçre-Kanada ve İskoçya-Brezilya maçları ekranlara gelecek. Peki, 24 Haziran 2026 Çarşamba akşamı hangi kanalda ne var? İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile gecenin öne çıkan yapımları…
KANALLARIN 24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)
23:15 Gece Hattı
00:15 Transit
02:00 Muhtemel Aşk
04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar (Tekrar)
21:45 Daha 17
00:45 Beyaz'la Joker
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
01:00 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
TRT 1
04:45 2026 Dünya Kupası Özetler
05:00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
07:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08:05 Hangimiz Sevmedik
10:45 Kasaba Doktoru
13:55 Seksenler
14:55 Yürek Çıkmazı
17:45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.15 Kupa Saati
22.00 İsviçre - Kanada | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00:15 Kupa Saati
01:00 İskoçya - Brezilya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
03:15 Şehrimin Takımı
04:00 Çekya - Meksika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Altı Üstü İstanbul
NOW
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.15 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.15 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 4
22.15 Recep İvedik 4
00.30 Ben Leman
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
13.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak