Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ana haber bültenlerinden sevilen dizilere, yarışma programlarından canlı spor karşılaşmalarına kadar pek çok yapım farklı kanallarda ekrana taşınacak. TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanırken, Star TV’de Doğanın Kanunu izleyiciyle buluşacak. TRT 1’de ise futbolseverler için Dünya Kupası heyecanı kapsamında İsviçre-Kanada ve İskoçya-Brezilya maçları ekranlara gelecek. Peki, 24 Haziran 2026 Çarşamba akşamı hangi kanalda ne var? İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile gecenin öne çıkan yapımları…