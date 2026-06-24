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        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 24 Haziran 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı güncel listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? İşte 24 Haziran 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı listesi...

        Televizyon ekranlarında bugün yine yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden spor karşılaşmalarına kadar birçok yapım farklı kanallarda ekrana gelecek. Bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Star TV'de Doğanın Kanunu yayınlanacak. TRT 1'de ise futbol heyecanı öne çıkacak; 2026 Dünya Kupası Grup Maçları kapsamında İsviçre-Kanada ve İskoçya-Brezilya mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile günün dikkat çeken programları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ana haber bültenlerinden sevilen dizilere, yarışma programlarından canlı spor karşılaşmalarına kadar pek çok yapım farklı kanallarda ekrana taşınacak. TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanırken, Star TV’de Doğanın Kanunu izleyiciyle buluşacak. TRT 1’de ise futbolseverler için Dünya Kupası heyecanı kapsamında İsviçre-Kanada ve İskoçya-Brezilya maçları ekranlara gelecek. Peki, 24 Haziran 2026 Çarşamba akşamı hangi kanalda ne var? İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı ile gecenin öne çıkan yapımları…

        2

        KANALLARIN 24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        23:15 Gece Hattı

        00:15 Transit

        02:00 Muhtemel Aşk

        04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar (Tekrar)

        21:45 Daha 17

        00:45 Beyaz'la Joker

        4

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Ateşböceği

        12:00 Benim Tatlı Yalanım

        14:00 Aramızda Kalsın

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        01:00 Aramızda Kalsın

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Baba Ocağı

        5

        TRT 1

        04:45 2026 Dünya Kupası Özetler

        05:00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        07:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        08:05 Hangimiz Sevmedik

        10:45 Kasaba Doktoru

        13:55 Seksenler

        14:55 Yürek Çıkmazı

        17:45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gassal

        21.15 Kupa Saati

        22.00 İsviçre - Kanada | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00:15 Kupa Saati

        01:00 İskoçya - Brezilya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        03:15 Şehrimin Takımı

        04:00 Çekya - Meksika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        6

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Altı Üstü İstanbul

        7

        NOW

        08:00 Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        12.15 Şahane Hayatım

        14.45 Sen Çal Kapımı

        16.15 Şevkat Yerimdar

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 4

        22.15 Recep İvedik 4

        00.30 Ben Leman

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 MasterChef Türkiye

        10.00 Gazete Magazin

        13.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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