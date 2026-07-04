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        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TV'DE NELER VAR? 4 Temmuz 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        BU AKŞAM TV'DE NELER VAR? 4 Temmuz 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Hafta sonunu televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler, 4 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak yapımları merak ediyor. Kanalların güncel yayın akışına göre bu akşam ekranlarda dizi, film, yarışma ve spor programları izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Kanada - Fas 2026 Dünya Kupası Son 16 karşılaşması futbolseverlerin heyecanına ortak olurken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 4 Temmuz 2026 Cumartesi TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-04 17:34:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, kanalların 4 Temmuz 2026 yayın akışında hangi yapımların yer aldığını merak ediyor. Kanalların güncel akışına göre bu akşam dizi, film, yarışma, program ve spor karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. TRT 1’de Kanada - Fas 2026 Dünya Kupası Son 16 maçı futbol heyecanını ekranlara taşırken, ATV’de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle yayınlanacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte kanalların 4 Temmuz 2026 Cumartesi TV yayın akışı listesi haberimizde…

        2

        KANALLARIN 4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Keloğlan

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        14:45 Muhtemel Aşk

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 41 Kere Maşallah

        15:15 Daha 17

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Beyaz'la Joker

        22:30 Venom Zehirli Öfke

        4

        ATV

        07:00 Zembilli

        09:00 Altı Üstü İstanbul

        10:45 Altı Üstü İstanbul

        16:35 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        5

        TRT 1

        07.30 Hangimiz Sevmedik

        09.40 Elif Ve Arkadaşları 2 : Perişler | Türk Sineması

        11.30 Kod Adı Kırlangıç

        14.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        15.35 Taşacak Bu Deniz

        19.00 Ana Haber

        20.00 Kanada - Fas | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

        22.15 Kara Kış

        23.15 Kupa Saati

        00.00 Paraguay - Fransa | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

        6

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Ateşböceği

        11:00 Benim Tatlı Yalanım

        13:00 Erkenci Kuş

        15:45 Doğanın Kanunu

        19:00 Star Haber

        20:00 Tam Gaz

        22:30 Tam Gaz

        7

        NOW TV

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Her Yerde Sen

        11:15 Şahane Hayatım

        14:00 Sen Çal Kapımı

        16:15 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 İllegal Hayatlar

        8

        TV8

        10.00 Gazete Magazin

        15.30 Şanslı Pasaport

        17.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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