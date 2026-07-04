BU AKŞAM TV'DE NELER VAR? 4 Temmuz 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
Hafta sonunu televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler, 4 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak yapımları merak ediyor. Kanalların güncel yayın akışına göre bu akşam ekranlarda dizi, film, yarışma ve spor programları izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Kanada - Fas 2026 Dünya Kupası Son 16 karşılaşması futbolseverlerin heyecanına ortak olurken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 4 Temmuz 2026 Cumartesi TV yayın akışı…
Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, kanalların 4 Temmuz 2026 yayın akışında hangi yapımların yer aldığını merak ediyor. Kanalların güncel akışına göre bu akşam dizi, film, yarışma, program ve spor karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. TRT 1’de Kanada - Fas 2026 Dünya Kupası Son 16 maçı futbol heyecanını ekranlara taşırken, ATV’de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle yayınlanacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte kanalların 4 Temmuz 2026 Cumartesi TV yayın akışı listesi haberimizde…
KANALLARIN 4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 Muhtemel Aşk
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 41 Kere Maşallah
15:15 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Beyaz'la Joker
22:30 Venom Zehirli Öfke
ATV
07:00 Zembilli
09:00 Altı Üstü İstanbul
10:45 Altı Üstü İstanbul
16:35 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
TRT 1
07.30 Hangimiz Sevmedik
09.40 Elif Ve Arkadaşları 2 : Perişler | Türk Sineması
11.30 Kod Adı Kırlangıç
14.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15.35 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Kanada - Fas | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
22.15 Kara Kış
23.15 Kupa Saati
00.00 Paraguay - Fransa | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Ateşböceği
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Erkenci Kuş
15:45 Doğanın Kanunu
19:00 Star Haber
20:00 Tam Gaz
22:30 Tam Gaz
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Her Yerde Sen
11:15 Şahane Hayatım
14:00 Sen Çal Kapımı
16:15 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 İllegal Hayatlar
TV8
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)