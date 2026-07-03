Hafta sonu uygulanacak sınavlar, öğrenciler kadar velilerin de gündeminde yer alıyor. ÖSYM, MEB ve açık/uzaktan eğitim programlarına ait sınavların çoğunlukla cumartesi ve pazar günleri yapılması, okul çevrelerinde görülen hareketliliğin nedenini merak ettiriyor. Yaz tatili süreci devam ederken sınav takvimini kontrol etmek isteyenler, 4-5 Temmuz tarihlerinde hangi sınavların düzenleneceğini araştırıyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 4-5 Temmuz sınav takvimine dair merak edilenler...