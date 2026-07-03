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        Haberler Bilgi Gündem BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 4-5 Temmuz Cumartesi Pazar günleri ne sınavı var, saat kaçta başlayacak?

        BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 4-5 Temmuz Cumartesi Pazar günleri ne sınavı var, saat kaçta başlayacak?

        Hafta sonu sınav takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM, MEB ve açık/uzaktan eğitim kurumlarının sınavlarının genellikle cumartesi ve pazar günleri yapılması nedeniyle, özellikle okul çevrelerinde oluşan yoğunluk "Bugün hangi sınav var?" sorusunu gündeme getiriyor. Tatil döneminde de sınavların devam edip etmediğini merak edenler, 4-5 Temmuz hafta sonunda uygulanacak sınavları araştırıyor. Peki, 4-5 Temmuz'da hangi sınavlar yapılacak? İşte bu haftanın sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 15:26:36 Güncelleme:
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        Hafta sonu uygulanacak sınavlar, öğrenciler kadar velilerin de gündeminde yer alıyor. ÖSYM, MEB ve açık/uzaktan eğitim programlarına ait sınavların çoğunlukla cumartesi ve pazar günleri yapılması, okul çevrelerinde görülen hareketliliğin nedenini merak ettiriyor. Yaz tatili süreci devam ederken sınav takvimini kontrol etmek isteyenler, 4-5 Temmuz tarihlerinde hangi sınavların düzenleneceğini araştırıyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 4-5 Temmuz sınav takvimine dair merak edilenler...

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        BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

        2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca) 4 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav oturumları 4-5 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

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        E-YDS 2026/8 SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

        4 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavları, 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Telafi sınavları, 81 il ve KKTC’de toplam 130 sınav merkezinde uygulanacak.

        Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek olup adaylar sabah ve öğle oturumları olmak üzere toplam 3 oturumda sınava katılacak.

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        AUZEF BÜTÜNLEME GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        Sınav giriş belgelerinizi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile alabilirsiniz.

        AUZEF BÜTÜNLEME GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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