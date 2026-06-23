BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 23 Haziran 2026 Salı TV yayın akışı listesi ile bu akşam yayınlanacak diziler, filmler ve yarışmalar...
Televizyon kanallarının 23 Haziran 2026 Salı gününe ait yayın akışı belli oldu. Bu akşam ekranlarda spor, yarışma ve eğlence programları dikkat çekiyor. TRT 1'de 2026 Dünya Kupası kapsamında Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana karşılaşmaları futbolseverlerle buluşurken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de "Beyaz'la Joker", atv'de ise "Var Mısın Yok Musun" programı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizi ve yarışma programlarının yoğunlukta olduğu Salı akşamında, birçok farklı içerik izleyiciyle buluşacak. Peki 23 Haziran 2026 Salı günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışında neler var? İşte günün TV yayın akışı listesi…
23 Haziran 2026 Salı gününe ait televizyon yayın akışı netleşti. Kanallar, bu akşam izleyicilere spor, yarışma ve eğlence ağırlıklı bir içerik sunuyor. TRT 1 ekranlarında 2026 Dünya Kupası heyecanı Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana grup maçlarıyla yaşanırken, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanal D’de “Beyaz’la Joker”, atv’de ise “Var Mısın Yok Musun” programı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte 23 Haziran 2026 Salı günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde…
KANALLARIN 23 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)
23:00 Yaz Bir Şarkı
02:00 Muhtemel Aşk
04:15 Gelin Evi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Adalet
01:00 Adalet
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Taş Kağıt Makas
TRT 1
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Maç Önü
06:00 Ürdün - Cezayir | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
08:15 Hangimiz Sevmedik
10:25 Kasaba Doktoru
13:45 Seksenler
14:45 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Portekiz - Özbekistan | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
22:15 Kupa Saati
23:00 İngiltere - Gana | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
01:15 Seksenler
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Jumanji Yeni Seviye
22:30 Jumanji Yeni Seviye
01:00 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Altı Üstü İstanbul
02:30 Aldatmak
NOW
08:30 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:15 Şahane Hayatım
14:45 Sen Çal Kapımı
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 7
22:15 Çakallarla Dans 7
00:45 Ben Leman
03:00 İnadına Aşk
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak