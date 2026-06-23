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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? İşte 23 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacaklar listesi...

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 23 Haziran 2026 Salı TV yayın akışı listesi ile bu akşam yayınlanacak diziler, filmler ve yarışmalar...

        Televizyon kanallarının 23 Haziran 2026 Salı gününe ait yayın akışı belli oldu. Bu akşam ekranlarda spor, yarışma ve eğlence programları dikkat çekiyor. TRT 1'de 2026 Dünya Kupası kapsamında Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana karşılaşmaları futbolseverlerle buluşurken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de "Beyaz'la Joker", atv'de ise "Var Mısın Yok Musun" programı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizi ve yarışma programlarının yoğunlukta olduğu Salı akşamında, birçok farklı içerik izleyiciyle buluşacak. Peki 23 Haziran 2026 Salı günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışında neler var? İşte günün TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        1

        23 Haziran 2026 Salı gününe ait televizyon yayın akışı netleşti. Kanallar, bu akşam izleyicilere spor, yarışma ve eğlence ağırlıklı bir içerik sunuyor. TRT 1 ekranlarında 2026 Dünya Kupası heyecanı Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana grup maçlarıyla yaşanırken, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanal D’de “Beyaz’la Joker”, atv’de ise “Var Mısın Yok Musun” programı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte 23 Haziran 2026 Salı günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde…

        2

        KANALLARIN 23 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        23:00 Yaz Bir Şarkı

        02:00 Muhtemel Aşk

        04:15 Gelin Evi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Adalet

        01:00 Adalet

        02:30 Gelinim Mutfakta

        04:30 Taş Kağıt Makas

        4

        TRT 1

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Maç Önü

        06:00 Ürdün - Cezayir | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        08:15 Hangimiz Sevmedik

        10:25 Kasaba Doktoru

        13:45 Seksenler

        14:45 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Portekiz - Özbekistan | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        22:15 Kupa Saati

        23:00 İngiltere - Gana | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        01:15 Seksenler

        5

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Ateşböceği

        12:00 Benim Tatlı Yalanım

        14:00 Aramızda Kalsın

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Jumanji Yeni Seviye

        22:30 Jumanji Yeni Seviye

        01:00 Aramızda Kalsın

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Baba Ocağı

        6

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Altı Üstü İstanbul

        02:30 Aldatmak

        7

        NOW

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Her Yerde Sen

        12:15 Şahane Hayatım

        14:45 Sen Çal Kapımı

        16:15 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Çakallarla Dans 7

        22:15 Çakallarla Dans 7

        00:45 Ben Leman

        03:00 İnadına Aşk

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 MasterChef Türkiye

        10:00 Gazete Magazin

        13:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

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