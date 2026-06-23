Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor." diyen Erdoğan, "Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız gürültüsüz ... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor." diyen Erdoğan, "Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri yok. Sadece kendileri değil siyasete de zarar veriyorlar. Muhalefetin vizyon sorununu çözemedik. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla anılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster