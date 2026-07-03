Emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte dul ve yetim aylıkları da Temmuz dönemi itibarıyla güncellendi. Vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan ölüm aylığında yeni ödeme dönemi başladı. Hisse oranına göre belirlenen dul ve yetim maaşları, zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz dul ve yetim maaşı zammına ilişkin merak edilen bilgiler.