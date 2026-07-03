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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı dul ve yetim maaşı 2026: Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

        Zamlı dul ve yetim maaşı 2026: Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaş zamlarının kesinleşmesiyle dul ve yetim aylıkları da yeni dönemde zamlandı. Ölüm aylığı alan hak sahipleri, Temmuz ayından itibaren hesaplarına yatacak yeni ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Dul ve yetim maaşları, emekli aylıklarına yapılan artış doğrultusunda hisse oranlarına göre yeniden hesaplanıyor. Zamlı maaşların ödeme takvimi ve hesaplama yöntemi de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı dul ve yetim maaşıyla ilgili merak edilen ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 15:56:36 Güncelleme:
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        Emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte dul ve yetim aylıkları da Temmuz dönemi itibarıyla güncellendi. Vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan ölüm aylığında yeni ödeme dönemi başladı. Hisse oranına göre belirlenen dul ve yetim maaşları, zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz dul ve yetim maaşı zammına ilişkin merak edilen bilgiler.

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        DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Eski Maaşınız (Ocak-Haziran) Zam Oranı Yeni Zamlı Maaşınız (Temmuz Arılık)
        5.000 TL %17,76 5.888,00 TL
        6.000 TL %17,76 7.065,60 TL
        7.500 TL %17,76 8.832,00 TL
        10.000 TL %17,76 11.776,00 TL
        12.500 TL %17,76 14.720,00 TL
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        DUL VE YETİM MAAŞI 2026 OCAK AYINDA NE KADARDI?

        2026 yılının Ocak ayında yapılan artışın ardından örnek taban ödeme tutarları şu şekilde uygulanıyordu:

        Yüzde 75 hisse oranıyla dul aylığı alanlar: 15.000 TL

        Yüzde 50 hisse oranıyla dul aylığı alanlar: 10.000 TL

        Yüzde 25 hisse oranıyla yetim aylığı alanlar: 5.000 TL

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        DUL VE YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

        Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının emekli aylığı üzerinden hesaplanıyor. Hak sahiplerine ödenecek tutar; eş, çocuk ve diğer hak sahiplerinin durumuna göre belirlenen yüzde 25, yüzde 50 veya yüzde 75 hisse oranları esas alınarak belirleniyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlar da aynı oranlarda ölüm aylıklarına yansıtılıyor.

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        DUL VE YETİM MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

        Ölüm aylığı; vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve gerekli şartların sağlanması halinde anne ve babasına bağlanabiliyor. Aylığın bağlanabilmesi için SGK tarafından belirlenen sigortalılık ve hak sahipliği şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılıyor.

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        DUL VE YETİM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Dul ve yetim aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen aylık ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Temmuz ayına ilişkin zamlı ödemelerin de SGK'nın ödeme takvimi kapsamında hesaplara aktarılması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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