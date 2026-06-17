E-OKUL VBS SİSTEMİ HANGİ GÜN KAPANACAK?

Karne hazırlıkları ve dönem sonu işlemleri nedeniyle öğretmenlerin not ile devamsızlık girişlerini 26 Haziran karne gününe kadar tamamlaması bekleniyor. Böylece öğrenciler ve veliler, karne günü öncesinde e-Okul sistemi üzerinden sınav sonuçlarını, dönem sonu notlarını ve devamsızlık durumlarını kolayca görüntüleyebilecek.