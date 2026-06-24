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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 24 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı? Gelinim Mutfakta Çarşamba günü puan durumu

        Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 24 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde heyecan yine doruktaydı. Yarım altın mücadelesi için tezgah başına geçen gelinler, günün yemeğinde en iyi tabağı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Kayınvalideler tadımın ardından tabaklara puanlarını verirken, en beğendikleri lezzete 5 puan, en düşük buldukları tabağa ise 1 puan verdi. Günün sonunda oluşan puan durumu ve yarım altını kazanan yarışmacı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? İşte günün puan tablosu, en yüksek ve en düşük puanı alan isimler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da bugün yine renkli anlara sahne oldu. Yarım altını kazanmak isteyen gelinler, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek günün en başarılı tabağını hazırlamak için mücadele etti. Tadım bölümünde kayınvalideler değerlendirmelerini yaparak beğendikleri tabaklara puan verdi. Programın sonunda ise günün puan tablosu, zirveye çıkan yarışmacı ve en düşük puanı alan isim merak edildi. Peki, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da yarım altını kim kazandı? İşte günün birincisi ve puan durumuna ilişkin ayrıntılar…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve yarım altını kazanan Tuğba gelin oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 HAZİRAN

        TUĞBA - 19

        AYSUN - 15

        RUKEN - 14

        CEMİLE - 11

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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