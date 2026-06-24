Gelinim Mutfakta’da bugün yine renkli anlara sahne oldu. Yarım altını kazanmak isteyen gelinler, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek günün en başarılı tabağını hazırlamak için mücadele etti. Tadım bölümünde kayınvalideler değerlendirmelerini yaparak beğendikleri tabaklara puan verdi. Programın sonunda ise günün puan tablosu, zirveye çıkan yarışmacı ve en düşük puanı alan isim merak edildi. Peki, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da yarım altını kim kazandı? İşte günün birincisi ve puan durumuna ilişkin ayrıntılar…