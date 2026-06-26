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        Haberler Bilgi Ekonomi GRAM ALTIN FİYATI CANLI SON DAKİKA : Altında sert düşüş! 26 Haziran 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        GRAM ALTIN FİYATI CANLI SON DAKİKA : Altında sert düşüş! 26 Haziran altın alış-satış fiyatı

        Altın fiyatları 26 Haziran 2026 Cuma günü yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler yurt içi altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Cumhuriyet altını bugün kaç lira?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 26 Haziran 2026 güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        26 Haziran 2026 Cuma günü altın piyasasında son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip edilirken, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Güncel alış ve satış rakamlarını öğrenmek isteyenler "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırırken, 26 Haziran 2026 canlı altın fiyatları da yoğun ilgi görüyor. İşte son dakika altın fiyatı...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.016,1920

        6.017,1510

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        3.996,03

        3.997,08

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.629,6300

        9.841,8200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        38.511,2200

        39.239,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.299,00

        39.652,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.185,49

        19.669,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        38.491,26

        39.219,03

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        39.807,88

        40.844,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.293,13

        4.451,00

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.495,59

        5.754,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        97.869,00

        99.129,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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