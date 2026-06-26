GRAM ALTIN FİYATI CANLI SON DAKİKA : Altında sert düşüş! 26 Haziran altın alış-satış fiyatı
Altın fiyatları 26 Haziran 2026 Cuma günü yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler yurt içi altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Cumhuriyet altını bugün kaç lira?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 26 Haziran 2026 güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...
26 Haziran 2026 Cuma günü altın piyasasında son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip edilirken, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Güncel alış ve satış rakamlarını öğrenmek isteyenler "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırırken, 26 Haziran 2026 canlı altın fiyatları da yoğun ilgi görüyor. İşte son dakika altın fiyatı...
GRAM ALTIN FİYATI
6.016,1920
6.017,1510
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
3.996,03
3.997,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.629,6300
9.841,8200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.511,2200
39.239,5600
TAM ALTIN FİYATI
39.299,00
39.652,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.185,49
19.669,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
38.491,26
39.219,03
ATA ALTIN FİYATI
39.807,88
40.844,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.293,13
4.451,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.495,59
5.754,54
GREMSE ALTIN FİYATI
97.869,00
99.129,00