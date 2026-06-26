26 Haziran 2026 Cuma günü altın piyasasında son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip edilirken, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Güncel alış ve satış rakamlarını öğrenmek isteyenler "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırırken, 26 Haziran 2026 canlı altın fiyatları da yoğun ilgi görüyor. İşte son dakika altın fiyatı...