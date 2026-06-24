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        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ: 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

        KPSS 2026 BAŞVURU TARİHİ: 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri

        Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar için 2026 yılına ait takvim şekillenirken, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına yönelik başvuru dönemleri de belli bir plan doğrultusunda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı takvime göre adaylar, eğitim durumlarına uygun tarihlerde başvurularını tamamlayarak sınav sürecine katılım sağlayabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        1

        Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek adaylar için 2026 yılına ait takvim şekillenirken, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına yönelik başvuru dönemleri de belli bir plan doğrultusunda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı takvime göre adaylar, eğitim durumlarına uygun tarihlerde başvurularını tamamlayarak sınav sürecine katılım sağlayabilecek. Peki 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

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        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

        KPSS lisans düzeyi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını bu tarihler arasında tamamlayabilecek.

        Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu 12 Eylül 2026’da, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026’da yapılacak.

        KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

        KPSS ön lisans başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

        Ortaöğretim düzeyi KPSS başvuruları 27 Ağustos 2026’da başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

        Sınav tarihi 25 Ekim 2026 olarak belirlenirken, sonuçlar 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

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        KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sonuçlarını 25 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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