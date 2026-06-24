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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 HESAPLAMASI || En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaş zammı 2026 Temmuz hesaplaması: Memur maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için geri sayım sürerken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yılın ilk 5 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte zam oranının önemli bölümü netleşirken, son verinin açıklanmasıyla birlikte 2026'nın ikinci yarısında uygulanacak kesin maaş artışı da ortaya çıkacak. Memur ve emekli memurlar, oluşacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının maaşlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşte memur zammı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammında son viraja girildi. Beş aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler şimdi haziran ayı rakamlarına çevrilirken, zam oranına ilişkin hesaplamalar da hız kazandı. Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını araştırırken, kesin zam oranı TÜİK'in açıklayacağı son enflasyon verisiyle birlikte belli olacak. İşte memur zammı son dakika gelişmeleri...

        2

        MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ GÖZLER HAZİRAN'DA!

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı.

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        AÇIKLANDI! 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıkt SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.

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        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

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        TEMMUZ MEMUR ZAMMI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

        Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

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