MTV 2. TAKSİT ÖDEME TARİHİ 2026: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri yaklaşırken araç sahipleri ödeme takvimi ve borç sorgulama işlemlerine odaklandı. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen MTV'nin ilk ödemeleri Ocak ayında tamamlandı. Araç sahipleri için kritik olan bu süreçte ödeme tarihleri, son gün uyarıları ve sorgulama yöntemleri merak ediliyor. MTV borcunun ne kadar olduğu ve nasıl ödeneceği ise dijital kanallar üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Peki, 2026 MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? MTV borcu nereden ve nasıl sorgulanır? İşte MTV ödeme süreci ve tüm detaylar…
Haziran ayının sonlarına doğru yaklaşılmasının ardından 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri yeniden gündeme geldi. Yılın ilk taksit ödemeleri Ocak ayında tamamlanırken, ikinci taksit dönemi Temmuz ayında başlayacak. Bu süreçte araç sahipleri, vergi borçlarını Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden kolayca ödeyebilecek. Ayrıca kredi kartı ve banka kartı ile işlem yapılabildiği gibi, vergi daireleri ve anlaşmalı PTT şubeleri üzerinden de ödeme imkanı bulunuyor. Peki, 2026 MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? MTV borcu nasıl sorgulanır? İşte MTV ödeme sürecine dair merak edilenler…
MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi Temmuz ayında başlayacak. Araç sahipleri MTV’yi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödüyor.
Yılın ilk taksit ödemeleri 1–31 Ocak tarihleri arasında tamamlanırken, ikinci taksit dönemi 1 Temmuz’da başlayıp 31 Temmuz’da sona erecek.
MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?
Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi dijital kanalları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
GİB İnternet Vergi Dairesi:
dijital.gib.gov.tr adresine giriş yapılarak “MTV Ödeme” bölümünden işlemler yapılabiliyor.
Şifresiz sorgulama ve ödeme:
Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileri girilerek sisteme hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.
e-Devlet üzerinden:
Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden MTV borcu görüntülenip ödeme yapılabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte plaka bilgisi girildikten sonra güvenlik doğrulaması yapılarak sorgulama tamamlanıyor.
Banka ve PTT üzerinden:
Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinde "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsünden MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor.
2026 MTV TUTARI NE KADAR?
2026 yılında MTV tutarları, aracın yaşı ve motor silindir hacmine göre farklılık gösterecek. Yeni otomobil alacaklar ile 1-3 yaş aralığındaki araç sahipleri için ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi, 5 bin 750 TL’den başlayıp 274 bin TL’ye kadar çıkacak. En yaygın MTV tutarının ise motor hacmi 1.3 ile 1.6 arasında olan otomobiller için 12 bin 28 TL olması bekleniyor.