2026 MTV TUTARI NE KADAR?

2026 yılında MTV tutarları, aracın yaşı ve motor silindir hacmine göre farklılık gösterecek. Yeni otomobil alacaklar ile 1-3 yaş aralığındaki araç sahipleri için ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi, 5 bin 750 TL’den başlayıp 274 bin TL’ye kadar çıkacak. En yaygın MTV tutarının ise motor hacmi 1.3 ile 1.6 arasında olan otomobiller için 12 bin 28 TL olması bekleniyor.