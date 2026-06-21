OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 2026 MEB okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman dağıtılacak, tatil ne zaman başlıyor?
Yaz tatili heyecanı şimdiden başladı! Milyonlarca öğrenci ve veli "karneler ne zaman verilecek, okullar hangi tarihte kapanacak?" sorusunu araştırıyor. 2026 MEB takvimiyle birlikte okul kapanış tarihi ve tatilin başlayacağı gün belli oldu. Öğrenciler son ders zilinin çalacağı günü beklerken, karne günüyle birlikte uzun yaz tatili süreci de resmen başlayacak. Eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencileri yaklaşık üç aylık tatil süreci bekliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman dağıtılacak, tatil ne zaman başlıyor?
Yaz tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, “Karneler ne zaman verilecek, okullar hangi tarihte kapanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. 2026 MEB takvimiyle birlikte eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih netleşti. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen adım atacak. Yaklaşık üç ay sürecek tatil dönemi öncesinde gözler karne gününe çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karne günü hangi tarihe denk geliyor ve yaz tatili ne zaman başlayacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl başında duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, herhangi bir değişiklik yapılmadan uygulanmaya devam ediyor. Bu plana göre ders yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak ve uzun bir dinlenme dönemine geçiş yapacak.
KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarihte milyonlarca öğrenci karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlayacak ve okul maratonunu tamamlamış olacak.