OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 2026 MEB okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman dağıtılacak, tatil ne zaman başlıyor?

Yaz tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, “Karneler ne zaman verilecek, okullar hangi tarihte kapanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. 2026 MEB takvimiyle birlikte eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih netleşti. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen adım atacak. Yaklaşık üç ay sürecek tatil dönemi öncesinde gözler karne gününe çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karne günü hangi tarihe denk geliyor ve yaz tatili ne zaman başlayacak?