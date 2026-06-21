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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 21 Haziran 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte günün Resmi Gazete kararları...

        RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 21 Haziran 2026 Pazar günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete kararları, her gün olduğu gibi 21 Haziran 2026 Pazar günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Gece yarısından itibaren erişime açılan Resmi Gazete'de, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren birçok düzenleme ve karar yer aldı. Güncel gelişmelerin resmi olarak duyurulduğu bu platformda yayımlanan içerikler, kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediyor. Peki, 21 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar bulunuyor? İşte günün dikkat çeken başlıkları ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        1

        21 Haziran Pazar tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün sayısında çeşitli yönetmelikler, tebliğler ve ilanlar yer aldı. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler her zamanki gibi yakından takip edilirken, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar birçok önemli konuda kamuoyuna bilgi sunmayı sürdürüyor. Peki, 21 Haziran 2026 Pazar günü Resmi Gazete’de hangi kararlar duyuruldu? İşte günün öne çıkan gelişmeleri ve tüm detaylar…

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        21 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

        –– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

        –– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

        –– 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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