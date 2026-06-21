21 Haziran Pazar tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün sayısında çeşitli yönetmelikler, tebliğler ve ilanlar yer aldı. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler her zamanki gibi yakından takip edilirken, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar birçok önemli konuda kamuoyuna bilgi sunmayı sürdürüyor. Peki, 21 Haziran 2026 Pazar günü Resmi Gazete’de hangi kararlar duyuruldu? İşte günün öne çıkan gelişmeleri ve tüm detaylar…