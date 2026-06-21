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        Haberler Bilgi Gündem REYTİNG SONUÇLARI 20 HAZİRAN CUMARTESİ || Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 20 HAZİRAN CUMARTESİ || Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        20 Haziran Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam ekranlara gelen yapımlar arasında zirve yarışı nefes kesti. Peki, hangi dizi ya da program birinci oldu, kimler ilk 10'a girebildi? İşte 20 Haziran reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Cumartesi akşamının reyting tablosu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Büyük yapımların karşı karşıya geldiği gecede sonuçlar şaşırttı mı? İşte “Dün akşam hangi yapım kaçıncı oldu?” sorusunun yanıtı…

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        21 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Televizyon ekranlarında dün akşam yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Total ve AB grubunda hangi yapımın birinci olduğu ve en çok izlenen yapımların sıralaması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 21 Haziran2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları ve detaylar…

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        AB REYTİNG SONUÇLARI

        1. TURKIYE-PARAGUAY FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI – TRT 1

        2. ALMANYA-FILDISI SAHILI FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI – TRT 1

        3. HOLLANDA-ISVEC FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI – TRT 1

        4. MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8

        5. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW – SHOW TV

        6. SHOW ANA HABER – SHOW TV

        7. FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KUPA SAATİ – TRT 1

        8. TÜRKİYE-ALMANYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ KARŞILAŞMASI – TRT SPOR

        9. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET – SHOW TV

        10. FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KUPA SAATİ – TRT 1

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        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        1. Türkiye – Paraguay FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması (TRT 1)

        2. Almanya – Fildişi Sahili FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması (TRT 1)

        3. Hollanda – İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması (TRT 1)

        4. Güldür Güldür Show (Show TV)

        5. MasterChef Türkiye (TV8)

        6. Güldür Güldür Show Özet (Show TV)

        7. FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati (TRT 1)

        8. FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati (TRT 1)

        9. Show Ana Haber (Show TV)

        10. Güller ve Günahlar (Tekrar) (Kanal D)

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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1. TÜRKİYE–PARAGUAY FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI – TRT 1

        2. ALMANYA–FİLDİŞİ SAHİLİ FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI – TRT 1

        3. HOLLANDA–İSVEÇ FIFA 2026 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI – TRT 1

        4. MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8

        5. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW – SHOW TV

        6. GÜLLER VE GÜNAHLAR (TEKRAR) – KANAL D

        7. SHOW ANA HABER – SHOW TV

        8. NOW ANA HABER HAFTA SONU – NOW

        9. KANAL D ANA HABER – KANAL D

        10. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET – SHOW TV

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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