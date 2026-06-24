İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Karaal'ı kaçıran ve görüntülerde de yer aldıkları belirlenen kilit isimlerin yer aldığı toplam 4 kişi daha, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen film gibi b... Daha Fazla Göster

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Karaal'ı kaçıran ve görüntülerde de yer aldıkları belirlenen kilit isimlerin yer aldığı toplam 4 kişi daha, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen film gibi bir operasyonla yakalandı. Kocaeli'nin bir köyünde villada saklandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanma anına ait görüntü de ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda olay anında iki araçla hareket ettikleri belirlenen şüpheliler, Kayışdağı'nda araç değiştirdikleri belirlendi. Daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanmıştı Daha Az Göster