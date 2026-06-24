REYTİNG SONUÇLARI 23 HAZİRAN AB VE TOTAL LİSTE || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 23 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam ekrana gelen,Muhtemel Aşk - MasterChaef - Dünya Kupası Maçları listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 23 Haziran reyting sonuçları...
Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için 23 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 23 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 23 HAZİRAN
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 23 HAZİRAN